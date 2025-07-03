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16:51, 3 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявила о желании США отдать Украину России

Депутат Рады Безуглая: США отдают Украину России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что США хотят отдать Украину России после появившейся информации о приостановке военной помощи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России. Точка. (...) Прекращение поставок критических боеприпасов (...) и именно тех, которые действительно являются критическими, — это лишь часть мозаики, как отдать Украину России и продолжить заниматься дальше своими делами», — написала Безуглая.

Она добавила, что 2025 год будет очень сложным для Украины, а США якобы реализуют задуманное, увидев способность Киева вести боевые действия и «не столь бесталанные» страны Европы, как ожидали в Вашингтоне.

Ранее Безуглая предрекла уничтожение республики или превращение ее в несколько марионеток. По ее словам, из-за внутренних политических интриг и бездействия правительства разрушается ключевое направление развития Вооруженных сил Украины — беспилотники, а армия не способна противостоять продвижению российских военных в новую область.

Вот это да!
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