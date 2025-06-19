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13:57, 19 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрекла уничтожение Украины

Депутат Рады Безуглая: Украина может скоро исчезнуть
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предрекла уничтожение республики или превращение ее в несколько марионеток. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Впереди — самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа — мы сейчас ничьи. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток», — написала Безуглая.

По его словам, из-за внутренних политических интриг и бездействия правительства разрушается ключевое направление развития Вооруженных сил Украины (ВСУ) — беспилотники, а армия не способна противостоять продвижению ВС России в новою область.

Ранее Безуглая заявила, что украинским властям нужно мобилизовать женщин на тыловые должности. По ее словам, общество чувствует несправедливость, оттого что в армии не происходит ротация военных.

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