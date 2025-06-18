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14:31, 18 июня 2025Бывший СССР

В Раде призвали мобилизовать женщин

Нардеп Безуглая: Нужно мобилизовать женщин на тыловые должности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @marianna_bezuglaya

Украинским властям нужно мобилизовать женщин на тыловые должности. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, общество чувствует несправедливость, оттого что в армии не происходит ротация военных. Она также указала на то, что по улицам Украины ходит множество тридцатилетних мужчин, которые не собираются вступать в Вооруженные силы. Безуглая пришла к выводу, что в стране нужно было давно объявить мобилизацию для женщин на оборонные предприятия и тыловые должности.

Ранее на Украине сотрудники военкомата похитили и уже четверо суток удерживают настоятеля Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трояндовое Одесской области Александра Московчука. Отмечается, что протоиерея, несмотря на его возраст, состояние здоровья и канонический запрет на ношение оружия, принуждают подписать контракт на военную службу.

До этого на Украине оценили последствия мобилизации 18-летних. По словам депутата Верховной Рады Сергея Евтушка, с каждым снижением возраста мобилизации на один год Вооруженные силы Украины получат по 100 тысяч человек.

Вот это да!
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