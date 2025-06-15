Священника УПЦ похитили сотрудники военкомата в Одесской области

СПЖ: На Украине сотрудники военкомата похитили протоиерея Александра Московчука

На Украине сотрудники военкомата похитили и уже четверо суток удерживают настоятеля Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Трояндовое Одесской области Александра Московчука. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что протоиерея, несмотря на его возраст, состояние здоровья и канонический запрет на ношение оружия, принуждают подписать контракт на военную службу. По данным источника, священника возят в разные воинские части и территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) указанного региона республики, оказывая психологическое давление и угрожая.

На Украине действует режим военного положения, запрещающий мужчинам призывного возраста выезд за границу. Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, предписывает всем военнообязанным постоянно иметь при себе военный билет и обновлять данные в военкомате. За уклонение от военной службы в период мобилизации жителям страны грозит уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.