На Украине вступил в силу закон о мобилизации

На Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запретят управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии человека по месту жительства.

Кроме того, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.

Также сообщалось, что сотрудники ТЦК в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине смогут вручать повестки круглосуточно.

