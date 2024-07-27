Украинские мобилизованные мужчины сбежали из микроавтобуса военкомата

На Украине группа мобилизованных мужчин сбежала из автобуса военкомата

Зеленский разрешил мобилизацию заключенных. Ряды ВСУ могут пополнить до 15 тысяч осужденных

Начало событий в новости Зеленский разрешил мобилизацию заключенных. Ряды ВСУ могут пополнить до 15 тысяч осужденных

На Украине группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавтобуса военкомата, когда он остановился на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным в канале, мужчины открыли задние двери и убежали. Спустя некоторое время их отсутствие обнаружил некий мужчина в военной форме, которые являлся либо водителем, либо сопровождающим.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запретят управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

Кроме того, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.