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17:15, 27 июля 2024Бывший СССР

Украинские мобилизованные мужчины сбежали из микроавтобуса военкомата

На Украине группа мобилизованных мужчин сбежала из автобуса военкомата
Начало событий в новости Зеленский разрешил мобилизацию заключенных. Ряды ВСУ могут пополнить до 15 тысяч осужденных

Фото: Reuters

На Украине группа мобилизованных мужчин сбежала из микроавтобуса военкомата, когда он остановился на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным в канале, мужчины открыли задние двери и убежали. Спустя некоторое время их отсутствие обнаружил некий мужчина в военной форме, которые являлся либо водителем, либо сопровождающим.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запретят управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

Кроме того, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.

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      Анна Габай
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