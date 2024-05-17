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19:59, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский разрешил мобилизацию заключенных. Ряды ВСУ могут пополнить до 15 тысяч осужденных

Верховная рада: Зеленский подписал закон о мобилизации в ВСУ заключенных

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Документ также предполагает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной службы для тех, кто был освобожден в связи с этим по УДО.

Законопроект о мобилизации осужденных в ВСУ приняли в Верховной Раде Украины 8 мая. Призыву будут подлежать все осужденные за исключением убийц, насильников и педофилов, а также совершивших ДТП со смертельным исходом, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения для таких новобранцев.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В то же время в украинской прессе отмечается, что мобилизовать смогут не более 10-15 тысяч заключенных, большую часть из которых смогут отправить в зону боевых действий только с помощью принуждения.

Минюст Украины уже высказывался о мобилизации осужденных

О планах властей отправить на фронт порядка 10-20 тысяч заключенных href="https://lenta.ru/news/2024/05/10/na-ukraine-zayavili-o-planah-otpravit-na-front-desyatki-tysyach-zaklyuchennyh/" target="_blank">рассказал глава Минюста Украины Денис Малюська

Фото: РИА Новости

Малюська отмечал, что подразделения из заключенных займутся строительством военной инфраструктуры и защитных сооружений. При этом глава ведомства убежден, что это принесет больше пользу, чем рисков. «Современная армия — это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7», — уверен министр.

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Мобилизованных осужденных предлагали сделать офицерами

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк озвучивала предложение, в соответствии с которым мобилизованные осужденные смогут служить в ВСУ на офицерских должностях.

По словам Шуляк, все будет зависеть от уровня военной подготовки. «Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100 процентов удовлетворить наших граждан», — отметила депутат.

При этом она подчеркнула, что для привлечения в ряды украинской армии заключенного потребуется согласие командира части, к которой его захотят прикрепить.

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      Варвара Кошечкина
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