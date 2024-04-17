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20:10, 17 апреля 2024Бывший СССР

На Украине предложили сделать осужденных офицерами ВСУ

Депутат Рады Шуляк: осужденные смогут служить в ВСУ на офицерских должностях

Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Мобилизованные осужденные смогут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на офицерских должностях. Такое предложение озвучила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк, ее заявление было опубликовано на сайте Верховной Рады.

«В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить на должностях не только рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100 процентов удовлетворить наших граждан», — отметила депутат.

Соответствующий законопроект ранее был принят украинским парламентом в первом чтении. Он предполагает отправку осужденных на службу в спецподразделения ВСУ. При этом, по словам Шуляк, для привлечения в ряды украинской армии заключенного потребуется согласие командира части, к которой его захотят прикрепить.

Представитель Рады также отметила, что на данный момент в парламенте поддержали вариант законопроекта, запрещающий мобилизацию коллаборационистов и граждан, совершивших преступления против основ нацбезопасности Украины, убийства и другие тяжкие преступления. Дискуссия о направлении на фронт осужденных за коррупцию продолжается, добавила Шуляк.

Ранее в Минюсте Украины заявили, что ВСУ имеют право мобилизовать осужденных за насилие. Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська.

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      Екатерина Грищенко
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