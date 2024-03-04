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15:43, 4 марта 2024Бывший СССР

Министр юстиции Украины рассказал о планах ВСУ призвать осужденных за насилие

Глава Минюста Украины Малюська: ВСУ хотели призвать осужденных за насилие

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Главное управление разведки (ГУР) Украины хотели призвать осужденных за тяжкие преступления, в том числе насильственные. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью «РБК-Украина».

Малюська прокомментировал планы по мобилизации заключенных. По его мнению, ВСУ имею право мобилизовать осужденных не только за ненасильственные, но и за тяжкие преступления.

«С начала [конфликта] у наших военных и разведки был интерес даже к тем, кто был осужден за тяжкие преступления, за насилие», — рассказал глава Минюста Украины. Он сообщил, что руководство ГУР рассматривало использование заключенных в специальных операциях.

Чиновник заявил, что лично поддерживает подобную инициативу, так как у ВСУ есть право призывать любую подходящую категорию граждан. Однако он подчеркнул, что не предлагает идею как официальную позицию ведомства из-за возможной слабой поддержки в Верховной Раде.

Ранее Малюська предложил отправлять на фронт коррупционеров. Также он рассказал, что на фронт нужно отправлять людей, получивших судимость за нарушение ПДД.

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      Юрий Леонов
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