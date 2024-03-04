Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:00, 4 марта 2024Бывший СССР

Министр юстиции Украины предложил отправлять на фронт коррупционеров

Министр юстиции Украины Малюська предложил призывать на фронт коррупционеров

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министр Юстиции Украины Денис Малюська предложил призывать на фронт судимых коррупционеров, нарушителей ПДД, об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «РБК-Украина».

«Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать. (...) Они не должны быть в более привилегированном положении, чем другие, потому что своей жизнью они не рискуют, так как это делают военные», — заявил Малюська, отметив, что не понимает, почему подобные люди не идут в армию.

Также министр рассказал, что на фронт нужно отправлять людей, получивших судимость за нарушение ПДД. «Абсолютное большинство водителей нарушает правила дорожного движения. (...) А получающие приговор "ДТПшники" они попали в тюрьму часто не потому, что они как-то особенно грубо нарушали ПДД. А потому, что это нарушение повлекло тяжелые последствия», — указал он.

Ранее Денис Малюська сообщил, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно призвать еще порядка 50 тысяч граждан с судимостью, выдав им лопаты вместо оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Наблюдавшийся в психдиспансере российский подросток ушел из школы и пропал

      В России раскопали могилу похороненной на кладбище для бездомных блокадницы

      В России назвали признаки необоснованных цен на товары

      Очевидцы поделились подробностями о землетрясении в Алма-Ате

      Еврокомиссия представит предложение по активам России через две недели

      Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России

      Российский боец рассказал о подвигах кота на СВО

      Вернувшемуся с СВО расчленителю из Забайкалья вынесли приговор за расправу

      Уехавшая из России Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом. Почему о Примадонне снова говорят все?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше