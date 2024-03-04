Министр юстиции Украины предложил отправлять на фронт коррупционеров

Министр юстиции Украины Малюська предложил призывать на фронт коррупционеров

Министр Юстиции Украины Денис Малюська предложил призывать на фронт судимых коррупционеров, нарушителей ПДД, об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «РБК-Украина».

«Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать. (...) Они не должны быть в более привилегированном положении, чем другие, потому что своей жизнью они не рискуют, так как это делают военные», — заявил Малюська, отметив, что не понимает, почему подобные люди не идут в армию.

Также министр рассказал, что на фронт нужно отправлять людей, получивших судимость за нарушение ПДД. «Абсолютное большинство водителей нарушает правила дорожного движения. (...) А получающие приговор "ДТПшники" они попали в тюрьму часто не потому, что они как-то особенно грубо нарушали ПДД. А потому, что это нарушение повлекло тяжелые последствия», — указал он.

Ранее Денис Малюська сообщил, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно призвать еще порядка 50 тысяч граждан с судимостью, выдав им лопаты вместо оружия.

