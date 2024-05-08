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14:40, 8 мая 2024Бывший СССР

Рада приняла закон о мобилизации заключенных в ВСУ

Гончаренко: Верховная Рада приняла закон о мобилизации заключенных в ВСУ

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Я являюсь соавтором этого законопроекта. И я давно отстаивал позицию, что заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей родины, и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — написал Гончаренко.

Парламентарий рассказал, что за законопроект во втором чтении проголосовали 279 депутатов. Он также уточнил, что в ВСУ не будут мобилизованы граждане, осужденные за тяжкие преступления.

Ранее сообщалось, что на Украине осужденные смогут служить в ВСУ на офицерских должностях. С соответствующим предложением выступила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк. По ее словам, Рада «вынуждена принимать непопулярные решения», которые не смогут на 100 процентов удовлетворить украинцев.

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      Екатерина Грищенко
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