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07:27, 21 апреля 2024Бывший СССР

В Минюсте Украины предложили отправить заключенных рыть окопы

На Украине допустили создание подразделений из заключенных для рытья окопов

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине могут появиться подразделения из заключенных, которые займутся строительством военной инфраструктуры и защитных вооружений. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

Комментируя возможность мобилизации осужденных, министр отметил, что это принесет больше пользы, чем рисков. По словам Малюськи, если соответствующий закон будет принят, то такая категория призывников необязательно отправится воевать на поле боя с оружием в руках.

«Современная армия — это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7», — добавил министр.

По его словам, подразделения из заключенных могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений.

Ранее в Верховной Раде допустили мобилизацию около десяти тысяч заключенных. Помимо этого, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк также заявила, что мобилизованные осужденные смогут служить в Вооруженных силах Украины на офицерских должностях.

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      Марина Совина
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