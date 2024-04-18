На Украине допустили мобилизацию десяти тысяч заключенных

Верховная Рада: на Украине могут мобилизовать около десяти тысяч заключенных

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко допустил мобилизацию около десяти тысяч заключенных. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

«При наших потребностях в мобилизации это ничего», — сказал он. По его словам, всего в пенитенциарных учреждениях Украины находится около 45 тысяч человек.

Ранее председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что мобилизованные осужденные смогут служить в Вооруженных силах Украины на офицерских должностях.

В апреле премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что менее полумиллиона человек могут попасть в армию Украины по мобилизации. Он подчеркнул, что в свете поставок оружия Западом и ротаций в Вооруженных силах Украины, в более масштабной мобилизации нет необходимости.