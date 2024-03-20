На Украине допустили мобилизацию менее полумиллиона человек

Премьер Украины Шмыгаль допустил мобилизацию менее полумиллиона человек

Менее полумиллиона человек могут попасть в армию Украины по мобилизации, заявил в беседе с агентством Bloomberg премьер страны Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в свете поставок оружия Западом и ротаций в Вооруженных силах Украины, в более масштабной мобилизации нет необходимости.

«Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности», — высказался Шмыгаль.

Премьер-министр Украины уточнил, что государство ждет одобрения новой помощи со стороны США в марте или в апреле 2024 года. Он добавил, что Киев ведет переговоры с американскими конгрессменами.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что переданной стране помощи Запада и Мирового валютного фонда (МВФ) хватит только на первую половину 2024 года. Он добавил, что финансовая помощь со стороны США может поступить на Украину уже в марте, хотя конгресс еще не согласовал соответствующий законопроект.