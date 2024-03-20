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02:41, 20 марта 2024Мир

«Снова отказались от своих граждан?» Минобороны Франции отвергло заявления России об отправке военных на Украину

Минобороны Франции отвергло планы отправить военный контингент на Украину

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Министерство обороны Франции отвергло информацию о присутствии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

Информация, распространенная Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией

Минобороны Франции

19 марта Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж хочет отправить для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) две тысячи военнослужащих.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку европейских войск для поддержки ВСУ.

Нарышкин, в свою очередь, назвал слова французского лидера об отправке военных на Украину безумными и параноидальными мечтами.

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Захарова прокомментировала заявление Минобороны Франции

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление Минобороны Франции и отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине.

Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что французский контингент будет уничтожен на Украине, а для президента Франции Эммануэля Макрона это станет концом политической карьеры.

Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат... тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна

Михаил Шереметдепутат Госдумы

По мнению парламентария, в этом случае многочисленная охрана не спасет Макрона.

В свою очередь глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французские военные должны отказываться от отправки на Украину. Он также призвал общество поддержать солдат, выступающих против политики действующего президента Эммануэля Макрона.

В США скептически отнеслись к информации об отправке французских военных на Украину

В США с недоверием относятся к информации, поступающей от российских должностных лиц, сказал заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя сообщения об отправке французского контингента на Украину.

Во-вторых, я бы предложил нашим французским партнерам высказаться на эту тему. Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину

Ведант Пательзаместитель официального представителя Госдепартамента США

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно высказывал аналогичную позицию.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) решили обсудить на саммите 21-22 марта заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

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Во Франции рассказали, где могут расположиться войска

Французский полковник Винсент Арбаретьер раскрыл два варианта расположения войск в случае отправки контингента на Украину.

Существует два главных сценария на Украине. Первый — это расположить войска вдоль Днепра

Винсент Арбаретьерфранцузский полковник

Он напомнил, что река делит территорию республики на две части. Это имеет важное стратегическое значение, поскольку такое размещение войск позволит наблюдать за противником и вести оборону.

Второй сценарий, по словам полковника, предполагает размещение французских сил на украино-белорусской границе, чтобы защитить Киев от потенциального наступления и «отговорить» Минск от участия в конфликте.

Арбаретьер подчеркнул, что Париж может оперативно направить свою армию на Украину. Он также выразил мнение, что это не станет причиной эскалации, поскольку уравновешивает стороны перед потенциальными мирными переговорами.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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