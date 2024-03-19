В ЕС решили обсудить заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину

Лидеры ЕС обсудят заявления Макрона об отправке войск на Украину 21-22 марта

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) решили обсудить на саммите 21-22 марта заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

«Ожидаю, что лидеры обсудят этот вопрос, но не планируется его включение в выводы», — заявил источник агентства.

По его словам, в этом вопросе европейскому объединению необходимо сохранять стратегическую неопределенность и не устанавливать красные линии.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж хочет отправить для помощи Вооруженным силам Украины две тысячи военнослужащих.