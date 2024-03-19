Во Франции призвали военных отказываться от отправки на Украину
Французские военные должны отказываться от отправки на Украину, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Сообщение он опубликовал в соцсети X.
Филиппо прокомментировал заявления главы СВР России Сергея Нарышкина о возможной отправке французского контингента на Украину. Он назвал планы руководства Франции чудовищными.
«Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который может спровоцировать третью мировую войну и кровавую бойню для нашей страны», — заявил политик. Он также призвал французское общество поддержать военных, выступающих против политики действующего президента Эммануэля Макрона.
Ранее Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину вооруженный контингент. По его информации, Париж планирует отправить на помощь Вооруженным силам Украины 2000 солдат на первоначальном этапе.