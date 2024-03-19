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18:57, 19 марта 2024Мир

Во Франции призвали военных отказываться от отправки на Украину

Французский политик Филиппо призвал военных отказываться от отправки на Украину

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французские военные должны отказываться от отправки на Украину, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Сообщение он опубликовал в соцсети X.

Филиппо прокомментировал заявления главы СВР России Сергея Нарышкина о возможной отправке французского контингента на Украину. Он назвал планы руководства Франции чудовищными.

«Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который может спровоцировать третью мировую войну и кровавую бойню для нашей страны», — заявил политик. Он также призвал французское общество поддержать военных, выступающих против политики действующего президента Эммануэля Макрона.

Ранее Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину вооруженный контингент. По его информации, Париж планирует отправить на помощь Вооруженным силам Украины 2000 солдат на первоначальном этапе.

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      Виктория Кондратьева
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