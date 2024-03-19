Во Франции призвали военных отказываться от отправки на Украину

Французский политик Филиппо призвал военных отказываться от отправки на Украину

Французские военные должны отказываться от отправки на Украину, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Сообщение он опубликовал в соцсети X.

Филиппо прокомментировал заявления главы СВР России Сергея Нарышкина о возможной отправке французского контингента на Украину. Он назвал планы руководства Франции чудовищными.

«Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который может спровоцировать третью мировую войну и кровавую бойню для нашей страны», — заявил политик. Он также призвал французское общество поддержать военных, выступающих против политики действующего президента Эммануэля Макрона.

Ранее Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину вооруженный контингент. По его информации, Париж планирует отправить на помощь Вооруженным силам Украины 2000 солдат на первоначальном этапе.