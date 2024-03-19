В США оценили возможность отправки войск Франции на Украину

Госдеп заявил о скептическом отношении США к отправке ВС Франции на Украину

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель прокомментировал заявления главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о готовности Франции отправить свои войска на Украину. Слова Пателя приводит РИА Новости.

На брифинге Патель оценил возможность отправки войск Франции на Украину и подчеркнул, что с недоверием бы относился к информации, поступающей от российских должностных лиц.

«Во-вторых, я бы предложил нашим французским партнерам высказаться на эту тему. Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину», — подчеркнул представитель Госдепа.