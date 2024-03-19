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22:18, 19 марта 2024Мир

Минобороны Франции ответило на слова Нарышкина об отправке войск на Украину

Минобороны Франции опровергло слова Нарышкина об отправке войск на Украину

Фото: Unsplash

Министерство обороны Франции прокомментировало заявления главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о готовности страны отправить свои войска на Украину. Об этом ведомство написало в социальной сети Х.

Французское Минобороны опровергло слова Нарышкина об отправке войск на Украину. В ведомстве подчеркнули, что эти данные являются дезинформацией.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж намерен отправить для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) две тысячи военнослужащих. Он также назвал французских военных приоритетной целью России на Украине.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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