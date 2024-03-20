«У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

Путин: Россия могла бы, но не станет отвечать тем же на удары ВСУ по гражданским

Президент России Владимир Путин отреагировал на постоянные в последнее время удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным российским районам и в особенности — по Белгородской области.

Говоря об ударах «по гражданской инфраструктуре и по всем другим объектам подобного рода», он объяснил, что Россия может ответить тем же, однако не будет этого делать.

У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили Владимир Путин президент России

Путин пообещал защищать жителей приграничных территорий

На встрече с доверенными лицами, прошедшей в Кремле 20 марта, Путин заявил, что власти будут работать над «повышением безопасности жителей» граничащих с Украиной регионов, и пообещал, что все пострадавшие от ударов ВСУ получат поддержку, включая предпринимателей, которые потеряли имущество.

«Конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать», — высказался Путин. При этом он назвал непростыми способы обеспечения безопасности.

Президент восхитился мужеством жителей Белгородской области и других граничащих с Украиной регионов, которые подвергаются обстрелам.

Из-за обстрелов Путин допустил создание санитарной зоны

Ранее в марте Путин допустил, что России придется создать санитарную зону на Украине из-за обстрелов приграничных регионов.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — предположил он. Путин пояснил, что речь идет о зоне безопасности, преодолеть которую будет сложно, применяя средства поражения, используемые украинскими войсками, прежде всего западного производства.

Президент связал попытки ВСУ атаковать Белгородскую и Курскую области с украинскими неудачами на линии фронта. «Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — объяснил глава государства.

Обстрелы Белгородской области резко усилились в последние месяцы

Граничащие с Украиной российские районы стали подвергаться обстрелам вскоре после начала спецоперации. Чаще всего удары приходятся по приграничью в Белгородской области.

В последние месяцы они стали сильнее, кроме того, под удар нередко теперь попадает и Белгород. В частности, в преддверии Нового года, 30 декабря, сильный обстрел регионального центра привел более чем к 100 пострадавшим.

В области наибольшие разрушения приходятся на города Шебекино и Грайворон, а также на их окрестности. За день регион могут обстрелять сотнями снарядов. В частности, 13 марта сообщалось, что за одни лишь сутки зафиксировали около 320 прилетов снарядов ВСУ, а также 20 беспилотников. 20 марта при новой атаке ВСУ на Белгород пострадал мужчина, еще одного человека спасти не смогли.

На фоне атак накануне, 19 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков постановил ограничить въезд в ряд населенных пунктов вблизи границы. Там выставят блокпосты. Для местных жителей определят порядок посещения своих домов.

Кроме того, из региона вывезут девять тысяч детей, живущих в населенных пунктах около границы. Их разместят в Пензе, Тамбове и Калуге.