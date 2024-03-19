Тысячи детей решили вывезти из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Белгородский глава Гладков: 9 тысяч детей вывезут из региона из-за обстрелов

Власти Белгородской области решили вывезти из региона девять тысяч детей из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета Единой России. Трансляция его выступления ведется в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, ситуация пошла по нарастающему напряжению (...) Большое количество сел мы отселяем (...) Порядка девяти тысяч детей мы вывозим. Договорились, что тысяча двести детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу», — сообщил губернатор.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.