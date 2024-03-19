Губернатор сообщил о полном отсутствии электроснабжения в Грайвороне

Белгородский губернатор Гладков сообщил о полном обесточивании Грайворона

Грайворонский округ Белгородской области обесточен в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», трансляция которого ведется в социальной сети «ВКонтакте».

«С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен», — сказал он.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.