Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 19 марта 2024Россия

Губернатор сообщил о полном отсутствии электроснабжения в Грайвороне

Белгородский губернатор Гладков сообщил о полном обесточивании Грайворона

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Грайворонский округ Белгородской области обесточен в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России», трансляция которого ведется в социальной сети «ВКонтакте».

«С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен», — сказал он.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      В российском госпитале у 21-летнего добровольца трижды не заметили пулю в ноге

      Селин Дион рассказала о жизни с постоянными болями

      Губернатор сообщил о полном отсутствии электроснабжения в Грайвороне

      Гладков раскрыл подробности о пострадавших при обстреле ВСУ Белгородского района

      Глава МОК оценил возможный бойкот Россией Олимпийских игр-2024

      Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ

      Россиянин захотел сэкономить на туре в Таиланд и лишился свыше 300 тысяч рублей

      Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

      Директор Валерия Леонтьева раскрыл планы артиста после ухода со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше