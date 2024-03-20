Путин восхитился мужеством жителей граничащих с Украиной регионов

Путин заявил, что восхищен мужеством жителей граничащих с Украиной регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что восхищен мужеством жителей регионов России, которые граничат с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время встречи с доверенными лицами.

«Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов», — сказал Путин. Также президент поблагодарил их за проявленное мужество.

Ранее глава государства заявил, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. «Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — прокомментировал он.