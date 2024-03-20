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12:16, 20 марта 2024Россия

Стало известно о пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород

Mash сообщил, что при обстреле ВСУ Белгорода пострадал мужчина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород пострадал мужчина, еще одного человека спасти не смогли. Об этом пишет Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что пострадавший россиянин во время обстрела находился в машине. Его состояние оценивается как тяжелое.

В свою очередь, Baza пишет в Telegram, что осколочное ранение также получила 17-летняя жительница поселка Разумное Белгородского района. По информации канала, есть еще несколько пострадавших, однако их число не уточняется.

Власти региона информацию о пострадавших в результате обстрела пока не комментировали.

Утром 20 марта в Белгороде и Белгородском районе вновь объявили сигнал ракетной опасности, который продлился почти 40 минут. Позже Минобороны России сообщило, что над регионом сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire). Официальных данных о последствиях на земле на данный момент нет.

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Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

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      Константин Лысяков
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