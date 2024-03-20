Над Белгородской областью сбили 13 снарядов чешской установки «Вампир»

Минобороны отчиталось о 13 сбитых снарядах «Вампира» над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России пресекли 20 марта около 11:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО сбили ракету С-200 над территорией Курской области. Помимо того, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.