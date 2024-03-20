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12:18, 20 марта 2024Россия

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов чешской установки «Вампир»

Минобороны отчиталось о 13 сбитых снарядах «Вампира» над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России пресекли 20 марта около 11:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

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Накануне в оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО сбили ракету С-200 над территорией Курской области. Помимо того, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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