Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:13, 19 марта 2024Россия

Средства ПВО сбили ракету С-200 над российским регионом

Минобороны: средства ПВО сбили ракету С-200 над Курской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету С-200 над территорией Курской области, об этом сообщает Минобороны России. Также над Белгородской областью уничтожен боеприпас, выпущенный из зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.

Отмечается, что попытка атаки по российскому региону ракетой, переоборудованной для поражения наземных целей, была пресечена около 22:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали, что около 22:00 силы ПВО отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Атака велась при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер легендарный спортивный комментатор Василий Уткин. За что его обожала и ненавидела вся Россия?

      На Украине объяснили уничтожение Россией Patriot

      Средства ПВО сбили ракету С-200 над российским регионом

      Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом

      В Белгородской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

      Минэнерго рассмотрит вопрос о защите российских НПЗ от атак беспилотников

      Над Белгородской областью отразили ракетный удар ВСУ

      Украина начала принудительную эвакуацию детей из девяти населенных пунктов ДНР

      Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше