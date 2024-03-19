Средства ПВО сбили ракету С-200 над российским регионом

Минобороны: средства ПВО сбили ракету С-200 над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету С-200 над территорией Курской области, об этом сообщает Минобороны России. Также над Белгородской областью уничтожен боеприпас, выпущенный из зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.

Отмечается, что попытка атаки по российскому региону ракетой, переоборудованной для поражения наземных целей, была пресечена около 22:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали, что около 22:00 силы ПВО отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Атака велась при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».