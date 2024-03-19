Над Белгородской областью отразили ракетный удар ВСУ

ПВО уничтожила запущенные ВСУ десять снарядов Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что около 22:00 по московскому времени была пресечена попытка ВСУ совершить террористические атаки c использованием реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории России.