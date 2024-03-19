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22:23, 19 марта 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал глава российского региона. Он напомнил, что находящимся на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон на западе Белгородской области с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что работа по увеличению средств противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области активно ведется.

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      Марина Совина
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