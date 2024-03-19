В России рассказали о работе над предотвращением атак на Белгородскую область

Депутат Заварзин: работа по дополнительным ПВО в Белгородской области ведется

Работа по увеличению средств противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области активно ведется, рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о мерах по предотвращению атак на регион.

«Нужны дополнительные силы и средства ПВО, которые будут работать по уничтожению этих гадов, которые там пытаются что-то сделать. Я знаю, что эта работа в министерстве обороны идет, и идет активно. Будем надеяться [на результат]», — заявил Заварзин.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон на западе Белгородской области с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

В Минобороны России сообщили, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорыва в Белгородскую область. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России не допустили попытки прорыва на территорию страны, украинские диверсанты потеряли до 40 человек у населенного пункта Козинка. Также, по данным министерства, ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.