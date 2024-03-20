Путин прокомментировал удары по российскому приграничью
Россия могла бы ответить симметрично на удары Вооруженных сил Украины по Белгороду. Так удары по российскому приграничью прокомментировал президент России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.
Действующий президент России подчеркнул, что Москва не станет отвечать Украине «тем же». «Мы можем ответить тем же, но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы», — объявил глава государства.
Также, по словам российского лидера, власти страны сделают все, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгорода и других находящихся близ границы с Украиной населенных пунктов и поддержат пострадавших от обстрелов.
Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и рядовых граждан, которые потеряли жилье. Ну, и по многим другим, не буду все перечислять. Есть над чем работать, и мы сделаем все, что от нас зависит
Город Грайворон — как и ряд других населенных пунктов Белгородской области — с населением шесть тысяч человек находится под непрекращающимися обстрелами. Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.