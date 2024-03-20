Путин прокомментировал удары по российскому приграничью

Путин об ударах ВСУ по Белгороду: мы могли бы ответить тем же

Россия могла бы ответить симметрично на удары Вооруженных сил Украины по Белгороду. Так удары по российскому приграничью прокомментировал президент России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Действующий президент России подчеркнул, что Москва не станет отвечать Украине «тем же». «Мы можем ответить тем же, но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы», — объявил глава государства.

Также, по словам российского лидера, власти страны сделают все, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгорода и других находящихся близ границы с Украиной населенных пунктов и поддержат пострадавших от обстрелов.

Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и рядовых граждан, которые потеряли жилье. Ну, и по многим другим, не буду все перечислять. Есть над чем работать, и мы сделаем все, что от нас зависит Владимир Путин

Город Грайворон — как и ряд других населенных пунктов Белгородской области — с населением шесть тысяч человек находится под непрекращающимися обстрелами. Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.