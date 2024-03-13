В Белгородской области за сутки зафиксировали около 320 прилетов снарядов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о порядка 320 прилетах снарядов за сутки

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 320 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из ежедневной сводки ударов по региону, которую опубликовал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Гладкова, ударам подверглись 17 муниципалитетов российского региона. За сутки украинские войска повредили более 120 строений. При этом сводка губернатора занимает четыре поста и является самой длинной за всю историю публикации.

Ранее президент России Владимир Путин связал попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области с украинскими неудачами на линии фронта. «Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — объяснил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украине «нужно хоть что-то показать», и «внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела».