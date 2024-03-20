В российском регионе ограничат въезд в ряд поселков и выставят блокпосты

Гладков: въезд в ряд поселков Белгородской области ограничат с 20 марта

В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов и выставят блокпосты. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков, обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Губернатор отметил, что решение принято совместно с оперативным штабом. Из соображений безопасности ограничивается въезд на территорию Козинки, Граподола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено.

В регионе выставят блокпосты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны России, администрации и пограничной службы, добавил Гладков.

Он уточнил, что для местных жителей определят порядок посещения своих жилых домов. Например, если человеку нужно подоить корову, он сможет сделать это в безопасное время.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон на западе Белгородской области с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что есть много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

