На Украине назвали ожидаемые сроки передачи помощи от США

Шмыгаль: переданной Украине помощи хватит лишь на первую половину года

Переданной Киеву в настоящий момент помощи от стран Запада и Мирового валютного фонда (МВФ) хватит лишь на первую половину 2024 года. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg.

«В финансовом плане мы имеем полномасштабную программу МВФ на четыре года, у нас есть Ukraine Facility от Европейского союза на четыре года, у нас есть поддержка от других стран "Группы семи" и стран-партнеров — Норвегии, Нидерландов, Японии, которые нам много помогают. И это позволяет нам выжить в первую половину года, на вторую половину мы рассчитываем на американскую поддержку», — рассказал он.

Кроме того, Шмыгаль назвал ожидаемые сроки получения помощи от США. По его словам, финансовая помощь от США может поступить уже в марте, хотя конгресс так и не согласовал соответствующий законопроект.

Украинский премьер заявил, что Киев получил заверения от сената США и теперь ожидает решение конгресса.

«Я полагаю, что в этом месяце или максимум в следующем месяце мы получим эти хорошие новости из США», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в случае победы в конфликте с Москвой Киев может расплатиться с США нефтью, газом и алмазами из России. При этом он отметил, что, если Киев потерпит поражение, встанет вопрос о том, как Запад может выжить.