На Украине пообещали расплатиться с США нефтью и газом из России

Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян: Украина заплатит США газом из России

Киев в случае победы в конфликте с Москвой может расплатиться с США нефтью, газом и алмазами из России. Такое решение в качестве благодарности Вашингтону пообещал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Politico.

Журналисты попросили прокомментировать бывшего министра инициативу сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень экстремистов и террористов) о возможности поддержки Украины с помощью кредитов.

«Если мы [Киев] победим, вам вернут деньги российской нефтью, газом, алмазами и мехами. Если мы проиграем, не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад может выжить», — передается в публикации ответ экс-чиновника.

Издание также рассказало о реакции на идею Грэма в Офисе президента Украины. По информации источников, украинская власть сочла такую инициативу оскорбительной.