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15:50, 20 марта 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о новом плане европейской интервенции на Украину

Гончаренко: Франция может отправить войска на приграничные территории Украины

Фото: STR New / Reuters

Власти Франции рассматривают возможность отправки войск на приграничные территории Украины, чтобы высвободить силы украинской армии. О новом плане европейской интервенции рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Число солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но [президент Франции Эммануэль] Макрон настроен очень решительно», — заявил парламентарий.

По словам Гончаренко, Франция создает коалицию союзников, куда могут войти Польша и страны Прибалтики. Нардеп добавил, что альтернативным решением может стать создание на территории Западной Украины базы, на который будет вестись подготовка солдат Вооруженных сил Украины и производство артиллерийских снарядов.

Гончаренко объяснил, что информация стала ему известна из общения с французскими коллегами на заседании одного из комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее идею Макрона об отправке европейского контингента войск на Украину прокомментировали во французской оппозиции. По словам председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, такое предложение неоправданно.

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      Глеб Палехов
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