Ле Пен прокомментировала идею о вводе войск на Украину

Ле Пен: ввод войск на Украину неоправдан, так как конфликт не угрожает Франции

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину не оправдана, так как украинский военный конфликт не угрожает интересам Франции. Об этом заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радио France Inter.

«Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности», — прокомментировала Ле Пен.

Политик также обвинила Макрона в том, что он «использует войну в своих политических целях», и назвала его слова об отправке военных на Украину «предвыборной политической коммуникацией».

В конце февраля Макрон допустил, что войска стран Европы могут быть отправлены на Украину. 15 марта он повторил свои слова об отправке западных войск на Украину, отметив, что этот вариант возможен.