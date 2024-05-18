На Украине начнут вручать повестки круглосуточно

«Страна.ua»: украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине смогут вручать повестки круглосуточно. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Теперь повестки военнообязанным смогут вручать круглосуточно по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Кроме того, право передавать документ появилось у групп оповещения, в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации, представители местных администраций и главы предприятий.

Кроме того, повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. При отказе получить документ военнообязанного также посчитают уведомленным.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Ряды армии могут пополнить до 15 тысяч осужденных.