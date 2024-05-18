На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

На Украине начнут вручать повестки по почте при отсутствии получателя по адресу

Повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Об этом написала украинская Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина.

Согласно новому порядку вручения повесток, если она отправлена по почте и получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При отказе получить отправлении военнообязанного также считают уведомленным.

Свидетельством вручения повестки будет не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от ее получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным вручать повестки.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Ряды армии могут пополнить до 15 тысяч осужденных.