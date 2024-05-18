Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:13, 18 мая 2024Бывший СССР

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

На Украине начнут вручать повестки по почте при отсутствии получателя по адресу

Фото: Unsplash

Повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Об этом написала украинская Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина.

Согласно новому порядку вручения повесток, если она отправлена по почте и получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При отказе получить отправлении военнообязанного также считают уведомленным.

Материалы по теме:
Что нужно взять с собой мобилизованному? И где купить все необходимое
Что нужно взять с собой мобилизованному?И где купить все необходимое
8 октября 2022
Что делать, если пришла повестка в военкомат? Какое наказание предусмотрено за неявку
Что делать, если пришла повестка в военкомат?Какое наказание предусмотрено за неявку
27 сентября 2022
Что такое ВУС в военном билете? Расшифровка кодов военно-учетных специальностей
Что такое ВУС в военном билете?Расшифровка кодов военно-учетных специальностей
18 марта 2024
Что ждет россиян во время частичной мобилизации? Ответы на главные вопросы
Что ждет россиян во время частичной мобилизации?Ответы на главные вопросы
21 сентября 2022

Свидетельством вручения повестки будет не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от ее получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным вручать повестки.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Ряды армии могут пополнить до 15 тысяч осужденных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные признали виновным бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта. Ему грозит пожизненный срок

      Жители освобожденного региона Украины обратились к России с вопросом

      Появились подробности убийства девятилетней девочки под Ростовом

      Избитая утюгом в Москве блогерша рассказала подробности нападения

      На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

      Российские войска получат миллионы рублей за ценный трофей из зоны СВО

      Опасность атаки БПЛА отменили в российском регионе

      На Украине оценили отказ ряда стран участвовать в мирной конференции

      В Минобороны назвали недостатки трофейной западной техники

      Зеленский назвал первым шагом продвижение России в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше