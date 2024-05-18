На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
Повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Об этом написала украинская Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина.
Согласно новому порядку вручения повесток, если она отправлена по почте и получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При отказе получить отправлении военнообязанного также считают уведомленным.
Свидетельством вручения повестки будет не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от ее получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным вручать повестки.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Ряды армии могут пополнить до 15 тысяч осужденных.