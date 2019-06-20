Фотошоп на талии и лице супермодели разозлил пользователей сети

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отретушировала тело и лицо на фотографии в Instagram. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

Знаменитость опубликовала снимок с показа итальянского модного дома Versace сезона весна-лето 2020, на котором она идет по подиуму в черном мужском костюме, покрытом стразами. Образ Хадид дополнен черным бра и массивными золотыми серьгами и ожерельем.

Спустя пару дней в @fakegirlsfvckya появилось видео, сравнивающее оригинальный снимок и выложенную супермоделью фотографию. Как видно из коллажа, знаменитость отфотошопила талию, сделав ее уже, а также слегка изменила черты лица. Фанаты раскритиковали Хадид за желание казаться красивее на снимке.

«Это безумие! У нее абсолютно идеальное тело, зачем ей вообще фотошоп? Я действительно этого не понимаю», — написала одна пользовательница. «Она же совершенство, правда! Похоже, у нее дисморфофобия», — заметила другая подписчица. (Дисморофобия — психическое расстройство, при котором человек крайне обеспокоен незначительным недостатком своего тела, — прим. Ленты.ру).

«Представьте, каково это, быть настолько красивой и неуверенной в себе? Мне ее правда жаль», — посочувствовал третий комментатор. «Она очень милая девушка, но эта работа испортила ее. Может, ей пора закончить с модельной карьерой?» — посоветовал еще один поклонник.

18 июня Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фото с самолетами, которое она опубликовала в stoies своего Instagram-аккаунта. На снимке супермодель занесла ногу над самолетами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. Пользователи посчитали этот поступок расистским.

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