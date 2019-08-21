У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец

Поклонники высмеяли звезду реалити-шоу и предпринимательницу Ким Кардашьян за неудачный фотошоп фотографии. Она выложила в Instagram-аккаунте совместное фото со сводной сестрой, самой молодой миллиардершей в истории Кайли Дженнер.

Таким образом девушки объявили о скорой премьере духов Kylie Jenner собственного бренда Кардашьян KKW Fragrances, которая состоится 23 августа. На снимке они одеты в обтягивающие комбинезоны, оставляющие одну ногу обнаженной. В руках они держат флаконы духов KKW Fragrances в виде накрашенных губ.

Подписчики Ким Кардашьян обратили внимание на ошибку фоторедактора. «Почему у тебя на ноге шесть пальцев?» — удивился один из подписчиков. «Я ошибаюсь, или у Ким шесть пальцев? Кто-нибудь объясните, я растерялся! Я пересчитывал много раз!» — вторил ему другой поклонник. «Вообще-то там семь пальцев», — заметил третий. «И у этой сестры тоже шесть пальцев», — вспомнил об аналогичной ошибке с Кортни Кардашьян четвертый пользователь.

В апреле поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В частности, они нашли шестой палец у Кортни Кардашьян.

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