«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась обнаженной на природе

Американская супермодель Кендалл Дженнер сфотографировалась обнаженной для рекламы бренда одежды Kendall + Kylie, созданного совместно с сестрой Кайли. Публикация появилась в Instagram-аккаунте марки.

На черно-белом снимке 23-летняя модель позирует топлес в белых джинсах, сидя на пледе в окружении деревьев и прикрывая грудь рукой. «Надела белые джинсы после Дня труда», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Фото опубликовано @kendallandkylie

Автором съемки выступила фотограф с Украины Александра Самсонова.

В июле Кайли Дженнер уже снялась топлес совместно с сестрой Кайли для рекламы бренда Kendall + Kylie. Таким образом девушки анонсировали старт продаж продукции в универмагах Macy's. На фото девушки позировали, сидя на полу в белых джинсах.

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