Женщина повторила обнаженные фотографии «единственной красавицы семьи Кардашьян»

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала откровенный снимок супермодели Кендалл Дженнер и обрадовала поклонников. Коллаж из двух фото появился в Instаgram-аккаунте Барбер.

На снимке слева полностью обнаженная Дженнер позирует для фэшен-фотографа Мерта Аласа, прикрывая грудь рукой и скрестив ноги таким образом, чтобы закрыть область паха. На фото слева — пародия Барбер, которая стоит в точно такой же позе, замазав грудь в фотошопе.

Фанатов блогерши восхитила ее смелость и внешний вид. «Черт, девочка, я знаю, что это лишь шутка, но ты выглядишь чертовски сексуально», — хвалил один комментатор. «Вообще-то ты даже горячее, чем та, что слева», — восхвалял другой пользователь. «Ты очень красивая! И я бы предпочла твою версию этой съемки», — отметила еще одна поклонница.

За сутки публикация Барбер собрала больше 450 тысяч лайков.

Ранее в августе Селеста Барбер попала на обложку португальской версии модного издания Vogue, изобразив российскую супермодель Ирину Шейк. Сперва Vogue опубликовал оригинальную обложку, на которой Шейк позирует в ярко-оранжевом пуловере и с массивными белыми серьгами в ушах. Позже в аккаунте появилась вторая обложка с Селестой Барбер, в ушах которой вместо серег были пластиковые крышки для стаканчиков.

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