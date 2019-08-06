Женщина спародировала российскую супермодель и попала на обложку Vogue

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, попала на обложку португальской версии модного издания Vogue, изобразив российскую супермодель Ирину Шейк. Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте Vogue Portugal.

Сперва Vogue опубликовал оригинальную обложку, на которой Шейк позирует в ярко-оранжевом пуловере и с массивными белыми серьгами в ушах. Позже в аккаунте появилась вторая обложка с Селестой Барбер, в ушах которой вместо серег были пластиковые крышки для стаканчиков.

«Селеста Барбер приняла наш вызов и согласилась воссоздать обложку Ирины Шейк. Результат получился настолько хорошим, что она заслуживает собственной обложки. Две обложки, один номер и много юмора. В конце концов, это дело вкуса. Или нет. Решать вам», — подписали пост администраторы аккаунта Vogue Portugal.

Поклонники издания пришли в восторг от смелой идеи редакторов. «Это самый креативный Vogue из всех. Браво!» — хвалил один подписчик. «Лучшая обложка Vogue!» — восхищался другой комментатор. «Мне нравится. Такая замечательная идея! Отличная работа!» — радовалась третья пользовательница. «Ахаха! Это прекрасно! Это гениально!» — рассмеялся еще один читатель.

В марте американская плюс-сайз модель Палома Элсессер снялась для обложки мексиканской версии модного журнала Vogue. На снимке тучная модель позирует в черном бюстгальтере, юбке и белой рубашке нараспашку. «Давайте поговорим о силе уникальности», — подписали администраторы публикацию в соцсети.

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