«Единственная красавица Кардашьян» дала отпор обругавшим ее за нарушение карантина

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Chopard

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, дала отпор фанатам, обругавшим ее за нарушение карантина. Запись появилась в ее Twitter-аккаунте.

Поклонники звезды телешоу Keeping Up With The Kardashians раскритиковали ее после того, как она разместила сториз в своем Instagram-аккаунте, где показала себя за рулем одной из своих машин. «Просто надо было ее завести», — подписала снимок знаменитость.

Пользователей сети возмутил опубликованный ею кадр. «Ммм, нет, оставайся дома. @Kendalljenner», — посоветовал один. «Мне кажется в твоем доме достаточно пространства, чтобы прогуляться без появления на публике», — высказался второй. «Ты должна быть дома!!» — отметил третий.

24-летняя Дженнер ответила на критику фанатов, написав, что серьезно относится к карантину и остается дома. Однако она добавила, что «выходить на свежий воздух — вовсе не плохая идея при условии соблюдения всех правил безопасности».

Ранее американская поп-исполнительница Бритни Спирс дала отпор фанатам, высмеивающим ее за однообразные снимки. Знаменитость опубликовала 13 фото на фоне красной стены. На девяти из них она позирует в одном и том же купальнике белого цвета.

