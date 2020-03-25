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«Единственная красавица Кардашьян» дала отпор обругавшим ее за нарушение карантина

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Кендадлл Дженнер
Кендадлл Дженнер
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Chopard

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, дала отпор фанатам, обругавшим ее за нарушение карантина. Запись появилась в ее Twitter-аккаунте.

Поклонники звезды телешоу Keeping Up With The Kardashians раскритиковали ее после того, как она разместила сториз в своем Instagram-аккаунте, где показала себя за рулем одной из своих машин. «Просто надо было ее завести», — подписала снимок знаменитость.

Пользователей сети возмутил опубликованный ею кадр. «Ммм, нет, оставайся дома. @Kendalljenner», — посоветовал один. «Мне кажется в твоем доме достаточно пространства, чтобы прогуляться без появления на публике», — высказался второй. «Ты должна быть дома!!» — отметил третий.

24-летняя Дженнер ответила на критику фанатов, написав, что серьезно относится к карантину и остается дома. Однако она добавила, что «выходить на свежий воздух — вовсе не плохая идея при условии соблюдения всех правил безопасности».

Ранее американская поп-исполнительница Бритни Спирс дала отпор фанатам, высмеивающим ее за однообразные снимки. Знаменитость опубликовала 13 фото на фоне красной стены. На девяти из них она позирует в одном и том же купальнике белого цвета.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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