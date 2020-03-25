«Единственная красавица Кардашьян» дала отпор обругавшим ее за нарушение карантина

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, дала отпор фанатам, обругавшим ее за нарушение карантина. Запись появилась в ее Twitter-аккаунте.
Поклонники звезды телешоу Keeping Up With The Kardashians раскритиковали ее после того, как она разместила сториз в своем Instagram-аккаунте, где показала себя за рулем одной из своих машин. «Просто надо было ее завести», — подписала снимок знаменитость.
Пользователей сети возмутил опубликованный ею кадр. «Ммм, нет, оставайся дома. @Kendalljenner», — посоветовал один. «Мне кажется в твоем доме достаточно пространства, чтобы прогуляться без появления на публике», — высказался второй. «Ты должна быть дома!!» — отметил третий.
24-летняя Дженнер ответила на критику фанатов, написав, что серьезно относится к карантину и остается дома. Однако она добавила, что «выходить на свежий воздух — вовсе не плохая идея при условии соблюдения всех правил безопасности».
Ранее американская поп-исполнительница Бритни Спирс дала отпор фанатам, высмеивающим ее за однообразные снимки. Знаменитость опубликовала 13 фото на фоне красной стены. На девяти из них она позирует в одном и том же купальнике белого цвета.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения