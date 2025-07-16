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09:36, 16 июля 2025Экономика

Россиянам напомнили об аресте за одно нарушение на балконе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Загорающим в нижнем белье на балконе грозит арест
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Загорающие на балконе в нижнем белье россияне рискуют получить арест или штраф. Об этом напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru.

По его словам, загорание на балконе без одежды или в белье можно отнести к мелкому хулиганству в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ. За такое нарушение полагается штраф от 500 до 1 тысячи рублей, а при повторении действий — до 2,5 тысячи рублей или арест на 15 суток. Соседи загорающего также имеют право обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда.

Ранее Бондарь напомнил жильцам многоквартирных домов о штрафе за курение в подъезде, шум, незаконную перепланировку и несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

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