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08:31, 12 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за поведение в своем доме

Юрист Бондарь: Жильцам дома грозит штраф за курение в подъезде и шум
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Жильцам многоквартирных домов может грозить штраф за курение в подъезде, шум, незаконную перепланировку и несоблюдение требований к содержанию домашних животных. О наказании за поведение в своем доме россиян предупредил юрист Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, прямого запрета на курение в квартире нет. Однако, если соседи почувствуют запах табачного дыма, они могут обратиться в суд.

«Тем не менее, если дым выходит за пределы вашей квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании — это может стать основанием для защиты интересов соседей», — подчеркнул Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за использование кондиционера, шум от которого превышает допустимые нормы, можно получить штраф.

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