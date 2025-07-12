Россиян предупредили о штрафах за поведение в своем доме

Юрист Бондарь: Жильцам дома грозит штраф за курение в подъезде и шум

Жильцам многоквартирных домов может грозить штраф за курение в подъезде, шум, незаконную перепланировку и несоблюдение требований к содержанию домашних животных. О наказании за поведение в своем доме россиян предупредил юрист Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, прямого запрета на курение в квартире нет. Однако, если соседи почувствуют запах табачного дыма, они могут обратиться в суд.

«Тем не менее, если дым выходит за пределы вашей квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании — это может стать основанием для защиты интересов соседей», — подчеркнул Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за использование кондиционера, шум от которого превышает допустимые нормы, можно получить штраф.