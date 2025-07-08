Россиян предупредили о штрафах за шумный кондиционер

Юрист Русяев: Установка шумного кондиционера грозит штрафом

За использование кондиционера, шум от которого превышает допустимые нормы, можно получить штраф. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев в разговоре с News.ru.

В соответствии со статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, шум от кондиционера, который превышает санитарные нормы, чреват штрафом от 500 до тысячи рублей для физлиц. Должностному лицу или индивидуальному предпринимателю за соответствующее нарушение понадобится заплатить от тысячи до двух тысяч рублей, причем во втором случае штраф могут заменить на административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, уточнил юрист. Юрлицам нарушение санитарных норм обойдется в сумму в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей либо их также ждет приостановка деятельности на тот же срок.

По словам юриста, наиболее частым основанием для привлечения к административной ответственности служит превышение допустимого уровня шума. «Согласно действующим санитарным нормам, в жилых помещениях уровень шума в ночное время не должен превышать 45 децибел A, а днем — 55 децибел A. Если внешний блок кондиционера установлен с нарушением правил — слишком близко к окну соседа, без виброразвязки либо направлен так, что поток воздуха и шум попадают прямо в чужую квартиру, — возможны основания для составления акта, проведения замеров и последующего штрафа», — поделился информацией Русяев.

Ранее россиянам напомнили, что штраф можно получить за выброшенный из машины окурок.