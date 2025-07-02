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18:04, 2 июля 2025Экономика

Курящих автомобилистов предупредили о неожиданном наказании

Юрист Воропаев: За брошенный из автомобиля окурок россиян оштрафуют
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jong42 / Shutterstock / Fotodom

За выброшенный из окна автомобиля окурок россиян ждет штраф. О неожиданном наказании курящих водителей предупредил автоюрист Лев Воропаев, пишет «Газета.ru».

Дело в том, что так будет нарушен закон о благоустройстве. При этом у каждого региона страны своя статья, которая регулирует правило, уточнил эксперт. По этой статье нарушителя привлекут к ответственности и назначат штраф. Размер взыскания может достигать трех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастет до 30 тысяч рублей, а для юридических — до 250 тысяч рублей.

У выброшенного из машины окурка могут быть и еще более серьезные последствия. Так, если из-за него случится возгорание, то это будет считаться причинением вреда имуществу. В этом случае предусмотрено уголовное наказание, предупредил Воропаев.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за секс в машине. Юристы отметили, что если свидетелями интимных отношений, происходящих внутри машины, стали дети в возрасте до 14 лет, тогда нарушители подпадают под другую статью — о развратных действиях. В этом случае они могут получить от 3 до 8 лет лишения свободы.

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