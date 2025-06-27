Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 27 июня 2025Силовые структуры

Россияне могут попасть в тюрьму за секс в автомобиле

Юрист Воропаев: За интим в автомобиле можно получить до 8 лет тюрьмы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mineevph / Shutterstock / Fotodom

При определенных обстоятельствах россияне могут получить до 8 лет лишения свободы за секс в автомобиле. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

По его словам, если россияне занимаются интимом в автомобиле, который находится в общественном месте, то их действия могут квалифицироваться по статье о мелком хулиганстве. За это нарушителям грозит штраф от тысячи рублей или арест на срок до 15 суток. Юрист отметил, что если свидетелями интимных отношений, происходящих внутри машины, стали дети в возрасте до 14 лет, тогда нарушители подпадают под другую статью — о развратных действиях. В этом случае они могут получить от 3 до 8 лет лишения свободы. Кроме того, Воропаев отметил, что если интимные действия в автомобиле происходят ночью, то в этом случае они нарушают закон о тишине. «В зависимости от региона России наказание за это нарушение разнится», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера над пассажиркой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о новом раунде переговоров с Украиной

    Путин оценил перевооружение Запада

    Жена пропавшего по пути домой участника СВО раскрыла детали последнего разговора с ним

    Внешность 57-летнего Дэниела Крейга на фото с гала-вечера взволновала фанатов

    Зонт пронзил девушку насквозь

    Путин напомнил о давнем обещании НАТО России

    Путин высказался о меморандумах России и Украины

    Путин объяснил цель обменов пленными

    Путин раскрыл планы по переговорам с Украиной

    Двери лифта чуть не раздавили голову пенсионерке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости