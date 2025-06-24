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13:25, 24 июня 2025Силовые структуры

Таксист в Москве надругался над россиянкой и обокрал ее

В Москве таксист обокрал девушку и изнасиловал ее
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве задержали водителя такси, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера над пассажиркой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 июня 2025 года мужчина заметил, что севшая в автомобиль девушка находится в беспомощном состоянии, тогда таксист сначала надругался над ней, совершив действия сексуального характера, а потом еще и обокрал пассажирку.

После потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Таксиста задержали.

Ранее в Приморье был задержан таксист-иностранец, надругавшийся над 17-летней пассажиркой.

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